Максим Самсонов о городских нормативах градостроительного проектирования: Документ под угрозой, он может быть опротестован

28 Май 2020 2020-05-28T20:10:30+03:00

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Сегодня Саратовская городская Дума утвердила местные нормативы градостроительного проектирования Саратова. Поддержав документ концептуально, с существенной поправкой к нему выступил депутат Максим Самсонов («Справедливая Россия»). Свою позицию политик выразил в ходе заседания.

- Я проголосовал за принятие решения за основу. Если так в будущем будет выглядеть Саратов, то со своей стороны я готов все для этого сделать. Своей поправкой, я предложил убрать те противоречия, которые имеются между документом о градостроительном проектировании и Правилами землепользования и застройки.

Позиция администрации в нашем споре заключается в том, что Постановление Правительства области №679, на которое они ссылаются, никем не опротестовано, и мы должны его выполнять. Моя позиция в том, что мы должны ориентироваться на Правила землепользования и застройки. Документ, который в течение года также никем не опротестовывался. Моя поправка этот казус убирает.

Дело в том, что мы не можем ориентироваться на региональные нормативы градостроительного регулирования в части жилой застройки, потому что это местные полномочия. Градостроительный кодекс и 131 Федеральный закон на это прямо указывают. Именно поэтому документ, предложенный администрацией, будет под ударом и может быть опротестован. Ведь он противоречит и нашим правилам землепользования и застройки, и Градостроительному кодексу.

Следующий мой тезис. Экономика. Мы не просчитываем последствия решения, которое принимается. За прошлый год объем введенного строительными компаниями, за исключением индивидуального строительства, составил 396,7 тыс. кв. метров жилья. По оценкам экспертов, доля высотного железобетонного строительства составляет 40%. В Саратове строятся высотки от 16 до 25 этажей. Соответственно, ограничивая их строительство десятью этажами, мы потеряем примерно 20% от объема работ в строительстве на территории города. А это зарплаты, налоги, отчисления, трудовая занятость, социальная стабильность. Кроме того, не следует забывать, что все поставщики строительных материалов — это местные предприятия, наши саратовские.

Следующий тезис. Инвестиционный. Мы говорим о застройке территории старого аэропорта, мы про говорим лучший город на земле, что нужно привлекать инвесторов. Но когда инвесторы увидят, как мы принимаем решения: сначала принимаем Правила землепользования и застройки и Генплан, которые противоречат постановлению правительства, а потом принимаем местные нормы градостроительного проектирования, которые противоречат Правилам землепользования и застройки. Кто будет вкладывать деньги, когда такая неразбериха в документах, которые все трактуют, как хотят.

Тезис социальный. Те люди, которые работают на строительстве высотных домов, это высококвалифицированные специалисты: бетонщики, арматурщики, инженеры. Если у них здесь не будет работы, мы рискуем их потерять. Они уедут в другие города, где будут востребованы. Потому что высотки продолжат строить и в Москве, и в Нижнем Новгороде, и Екатеринбурге, и в Краснодаре, и т. д. Мы все время декларируем, что наша главная ценность люди, а на деле выбрасываем этих людей из города.

Когда мы принимали правила землепользования и застройки, мы все эти вопросы поднимали. Определили в ПЗЗ территориальные зоны Ж1, Ж11, где высотную застройку разрешили. Мы проводили публичные слушания, обсуждали этот вопрос. Мы заплатили бюджетные деньги за разработку Генерального плана, за разработку правил землепользования и застройки. А теперь одним решением мы все это уничтожим.

Если мы хотим ограничить этажность во всем городе, то мы должны изменить Правила землепользования и застройки, внести изменения определения этажности в градостроительных регламентах по каждой подзоне. Нужен компромисс, в том числе со строителями, которых сегодня не стали слушать. По оценке одной из строительных компаний после принятия сегодняшнего решения существенно увеличится себестоимость затрат. Соответственно цена за квартиры на первичном рынке может подняться минимум на 30%. По мнению другой строительной компании, ей, скорее всего, придется уйти с рынка. Эти доводы строителей были не только не выслушаны, а отвергнуты.

И последнее. Я против застройки высотками центральной части города. Однозначно против. Но как это сложилось? Кто принимал эти решения об отступлении от нормативов? Кто допустил, что город изуродован? Давайте поднимем, это в нашей власти, кто принимал решения, и озвучим! И дадим по рукам всем этим людям!

Я также, как и все горожане, возмущен отсутствием социальной инфраструктуры в Солнечном-2 и других микрорайонах. На мой взгляд, там чистая уголовщина. Там просто банально украли землю. И это ни с какими правилами не связано. Это связано с применением правил. Поэтому давайте говорить об этом публично, чтобы тех людей, которые допустил это, заклеймить позором, чтобы для тех, кто сейчас принимает решения, это было наукой, — заявил Максим Самсонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU