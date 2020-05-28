2020-05-28T18:54:40+03:00
Общество

Замглавы Татищевского района: Информация о принуждении работников бюджетной сферы к благотворительности — это наглое вранье

Информацию о принудительном взносе на инфекционный центр тиражирую в соцсетях и СМИ
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Проект нового инфекционного центра в СаратовеПроект нового инфекционного центра в Саратове
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Замглавы администрации Татищевского района Максим Капанов опроверг информацию о якобы имеющем место принуждении работников бюджетной сферы Татищевского района перечислить средства на строительство нового областного инфекционного центра, появившуюся в ряде СМИ:

— Следует расставить точки над i, поэтому давайте по пунктам.

Первое. Форму заявления на перечисление однодневного заработка в рамках благотворительного пожертвования на новую больницу действительно получили только сотрудники администрации. Документ был подготовлен профсоюзом по просьбе желающих принять участие в этом благом деле.

Второе. Никакого давления или просьб о перечислении денег не было. Дело это исключительно добровольное, хотя многие коллеги, знаю, обсуждали возможность участия. Сейчас уже все осознают необходимость и важность этой инициативы предпринимателей. Люди внимательно следят за новостями и знают, что только у нас, в Татищевском районе, уже почти 70 человек болеют коронавирусом.

Третье. Что касается слухов о возможных увольнениях: в начала марта у нас никто не увольнялся. У кадровой службы сейчас тоже никаких документов о расторжении служебных контрактов нет.

Четвертое. Обидно, что благое и правильное дело кто-то пытается очернить. Не знаю, что может заставить так нагло врать и пересказывать это вранье. В любом случае, тиражирование непроверенной информации никого не красит. Уверен, что независимо от этих сплетен люди будут и дальше добровольно участвовать в этом строительстве, думая, прежде всего, о спасенных жизнях своих односельчан. Я и сам так поступил, и лично знаю о благотворительных взносах нескольких коллег и друзей, — заявил Капанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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