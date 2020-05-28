2020-05-28T17:02:18+03:00
Общество

Медиацентр СГЮА стал призером международного конкурса социальной рекламы

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В Екатеринбурге подвели итоги X Международного фестиваля-конкурса социальной рекламы «Выбери жизнь».

В этом году в адрес оргкомитета фестиваля участники из России, Литвы, Киргизии, Армении, Казахстана, Беларуси и других стран прислали более 400 работ.

Тематические видеоматериалы в составе компетентного жюри оценивали кинорежиссеры, сценаристы, журналисты, преподаватели профильных вузов, представители правоохранительных и иных органов государственной власти.

В номинации «Мы вместе», которая посвящена проблемам людей с ограниченными физическими возможностями и теме социальной толерантности, II место с видеопроектом «Вижу» завоевал медиацентр Саратовской государственной юридической академии SM Production.

- Для нашей команды важна социальная ориентированность контента, который мы создаем. Это одно из главных направлений деятельности медиацентра. Ведь очень здорово, когда тот или иной ролик, репортаж или клип, помимо крутой видеосъемки и монтажа, еще и содержательно вызывает позитивные эмоции у зрителя, правильный внутренний отклик. Спасибо организаторам за крутой фестиваль, а родной академии – за возможность активно развиваться и в этом направлении! – поделился впечатлениями председатель медиацентра СГЮА Роман Надеждин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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