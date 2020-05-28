Панков: Они не хотели. Ему удалось

28 Май 2020 2020-05-28T15:06:40+03:00

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин добился выделения дополнительных федеральных средств на повышение зарплат работникам бюджетной сферы нашей области. Об этом рассказал депутат Госдумы Николай Панков в своем канале «Пара слов».

- Знаю, что Вячеслав Володин обратился к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке бюджетников нашего региона, повышении им заработной платы. Напомню, по уровню зарплат в бюджетной сфере мы отстаем даже от наших соседей по Приволжскому федеральному округу, особенно по зарплатам врачей и учителей.

Сегодня Правительство РФ согласилось с доводами спикера Госдумы. Принято постановление о перечислении 1 млрд 169 млн рублей для повышения зарплаты бюджетникам нашей области. Это не первый раз, когда спикер добивается бюджетной поддержки для них. И ситуацию он знает лучше многих руководителей на местах, потому что всегда лично встречается с преподавателями и медицинскими работниками во всех районах области.

Вообще если говорить о повышении заработной платы, хочется отметить сложность в решении этого вопроса. Напомню, с сентября прошлого года изменения к лучшему очевидны. Да, останавливаться на этом нельзя.

Давайте согласимся: спикер, как депутат от нашего округа, решает фактически неподъемные вопросы с финансированием. А разве это не общая наша задача? Давайте открыто скажем о том, что рост зарплат в регионе возможен при хороших налоговых поступлениях в бюджет. А «серые схемы» в строительстве, дорожной отрасли, при заключении госконтрактов этому не способствуют, так как далеко не в полном объеме отчисляются налоги. Мало того, снижается доверие жителей и падает престиж профессии, а это недопустимо. И разве один Володин должен добиваться справедливости для людей? Коллеги, точно нет, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU