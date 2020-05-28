2020-05-28T15:43:57+03:00
Общество

Панков: Что может быть лучше отдыха на Волге?

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем канале «Пара слов» высоко оценил туристический потенциал нашей страны и Саратовской области.

- Спикер Госдумы Вячеслав Володин прав, говоря, что этим летом нашим гражданам лучше отказаться от зарубежных поездок. В нашей стране можно прекрасно отдохнуть, не подвергая при этом рискам ни себя, ни своих близких. Поэтому не нужен нам никакой берег турецкий.

Природному разнообразию и богатому культурно-историческому наследию России могут позавидовать все другие страны. Красоты Крыма и Краснодарского края, целебные источники КавМинВод, Черноморское побережье, Алтай, и конечно, наша Волга-матушка. Что может быть лучше отдыха на Волге? Хвалынский район - уникальное место, горнолыжный курорт на берегу реки Волги, известен также своими богатыми яблоневыми садами. Балаково, не зря называют волжской Венецией - зеленые острова, песчаные пляжи, куда ни глянь - вода! Богата наша область и историческими объектами. Чего стоит усадьба Нарышкиных в Балашовском районе, где сейчас расположен санаторий «Пады». Можно долго перечислять красоты нашей области, но как говорится, лучше один раз увидеть.

Но объективно сфера внутреннего туризма нуждается в поддержке. Вячеслав Володин предложил совместно с Минэкономразвития обсудить комплекс мер по поддержке российской туротрасли. Есть над чем работать – качество сервиса и стоимость услуг. Необходимо, чтобы граждане могли комфортно отдыхать у нас в области и на территории нашей страны, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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