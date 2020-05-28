2020-05-28T14:46:27+03:00
Общество

На саратовском заводе разработали бактерицидный очиститель воздуха

Устройство весит меньше килограмма
Ольга Симонова
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Облучатель «Кварц»Облучатель «Кварц»
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На Саратовском электромеханическом заводе «РЭМО» разработали бактерицидный ультрафиолетовый облучатель ОВУ-1 «Кварц».

- Он предназначен для кварцевания помещений, в которых нет людей, животных и растений. Ультрафиолетовое излучение в области длин волн 200-400 нанометров с максимумом излучения 254 нанометра разрушает токсины, например, дифтерийный, столбнячный, дизентерийный, брюшного тифа, золотистого стафилококка, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области.

Облучатели можно использовать дома, на производствах и т. д. Он не является медицинским изделием, но может применяться для бактерицидной обработки служебных и технических помещений в медучреждениях. У него небольшие габариты — 10 на 17 на 28 см и вес — менее 1 кг.

Напомним, ранее саратовский завод уже выпускал очиститель «Вирус киллер» и другие подобные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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