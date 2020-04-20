Саратовский завод будет выпускать очиститель воздуха «Вирус киллер»

20 Апр 2020 2020-04-20T10:10:55+03:00

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На заводе в Саратове налажен выпуск мультиволнового бытового очистителя воздуха.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, ультрафиолетовый облучатель «Вирус Киллер» предназначен для бактерицидной обработки помещении в отсутствие людей, животных, растений жестким УФ-излучением (в области длин волн 200-400 нанометров).

Облучать помещение необходимо при открытых окнах или работающей вентиляции. Облучатели могут использоваться индивидуальными потребителями в домашних условиях, в физкультурно-оздоровительных центрах, в группах общефизической подготовки, в школах, интернатах, профилакториях.

Прибор отличают небольшие габариты — 23,5 на 21 на 16 см. Мощность ультрафиолетовой лампы составляет 125 ватт. Устройство имеет сертификат соответствия Евразийского экономического союза.

Напомним, ранее там же был налажен выпуск бытового ультрафиолетового очистителя воздуха «Солнечный бриз». Ультрафиолетовая лампа, встроенная в прибор, в 14 раз слабее той, которая используется в «Вирус Киллере». Однако лампа закрыта металлическим корпусом, что позволяет пользоваться устройством в присутствии людей и домашних животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU