Проект студентов ПИУ РАНХиГС стал победителем Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум»

28 Май 2020 2020-05-28T14:11:09+03:00

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27 мая в прямом эфире на сайте и в социальных сетях Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум» состоялась финальная защита 25 проектов, набравших высокие баллы от членов экспертного совета конкурса и вышедших в шорт-лист.

Финалистом конкурса в номинации «Молодежное предпринимательство» стал образовательный проект команды Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС «Цифровой патруль». Проект развивается в Институте уже 2 года и является логическим продолжением проекта «ХакеRU.net» – победителя конкурса Президентских грантов и полуфиналиста Всероссийского конкурса «Добровольцы России». На сегодняшний день основным продуктом команды является набор авторских настольных игр «Твоя безопасная сеть». Набор включает две самостоятельные игры: «ХакеRU.net» учит безопасной работе в сети и «Digital BonTon» учит этике цифрового общения.

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Оценивало финальные презентации жюри, в состав которого вошли: заместитель министра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова, заместитель Председателя Совета Федерации России Галина Карелова, директор по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности ЕВРАЗа Мария Дронова, директор по персоналу Royal Canin, Россия и Республика Беларусь, подразделение Mars Дарья Масловская, исполнительный директор БФ «Искусство, наука и спорт» Фатима Мухомеджан, корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Елена Мякотникова, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов, заместитель директора Фонда «Росконгресс», директор Фонда «Инносоциум» Елена Маринина.

По итогам защиты проект «Цифровой патруль» был признан лучшим в номинации «Молодежное предпринимательство» и получил финансовую поддержку в размере 500 000 рублей.

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Студент ПИУ РАНХиГС Денис Родичев поделился впечатлениями от участия в конкурсе.

- Сказать честно, я очень рад — это первый грант, который я выиграл, но ничего бы не получилось без нашей Команды – ребят, которые многое внесли в этот проект — и, конечно же, начальника управления по работе со студентами Анны Сергеевны Поповой и заместителя директора Натальи Владимировны Агаповой.

Грантовая поддержка от конкурса «Инносоциум» позволит нам запустить на базе игр принципиально новое кросплатформенное приложение для детей «Твоя безопасная сеть». Планируется, что ребенок при работе с приложением сможет пройти диагностику, получить персональные рекомендации по повышению уровня цифровой гигиены и скачать «Органайзер цифрового пользователя», — отметил Денис Родичев.

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- Мы впервые принимали участие в конкурсе «Инносоциум» и очень рады такому результату. Кроме финансовой премии наш проект получил еще и мощную экспертную поддержку. В ходе защиты заместитель министра промышленности и торговли России Гульназ Кадырова поддержала нас и предложила новые форматы развития проекта, — подчеркнула куратор проекта, начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова. — Отмечу, что важную роль в жизни проекта сыграло участие команды в Акселераторе социальных инициатив RAISE от РАНХиГС, где студенты получили не только навык проектной работы, но и отзывы самых известных экспертов страны. Это позволило эффективно доработать проект.

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- Тема, которую наш Студенческий проектный офис разрабатывает уже второй год получила особую актуальность в условиях самоизоляции и перехода на дистанционное обучение. Жизнь людей в сети становится все интенсивнее, а мошеннические схемы все разнообразнее. Уверена, что наши наработки будут полезны не только детям, но также учителям и родителям, — прокомментировала идею проекта заместитель директора ПИУ РАНХиГС Наталья Агапова.

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ИСТОЧНИК KP.RU