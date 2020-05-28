2020-05-28T13:27:08+03:00
Общество

Эксперт: Поправки в Конституцию — шаг к укреплению позиций гражданского общества

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Председатель Саратовской региональной общественной организации «Гражданское достоинство» Елена Резепова поделилась своим мнением о поправках в Конституцию РФ. Она затронула аспект деятельности некоммерческих организаций.

Поправки предлагают закрепить конституционно меры поддержки гражданского общества со стороны правительства РФ. Это касается некоммерческих организаций, которые смогут принимать участие в выработке и претворении в жизнь государственной политики.

- Изменения в Конституции Российской Федерации, которые затрагивают некоммерческий сектор, можно считать важным шагом к институционализации гражданского общества. Уже сейчас сектор некоммерческих организаций является серьезной общественной силой. Это общественные лидеры, люди, которые меняют социальную реальность вокруг себя, содействуют развитию территории, на которой живут и развитию государства в целом. Свидетельством доверия к их деятельности служит существующий с 2017 года Фонд президентских грантов, в рамках деятельности фонда поддерживаются наиболее актуальные проекты некоммерческих организаций в области просвещения, культуры, поддержке здорового образа жизни, защиты экологии и пр. И, безусловно, позицию НКО следует учитывать при реализации государственной политики.

Закрепление нормы об участии институтов гражданского общества в выработке государственной политики позволит усилить сектор социально ориентированных НКО, вовлечь в него новых активистов, которым небезразлично, что происходит вокруг. И они действительно будут готовы к конструктивному взаимодействию с властью для реализации своих флагманских идей и проектов на благо общества — заявила Елена Резепова.

Напомним, поправки в Конституцию будут вынесены на Всероссийского голосование. Дата пока не определена, ее должен назначить президент страны Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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