В Заводском районе продолжается ремонт тротуаров по проекту Володина

28 Май 2020 2020-05-28T13:20:03+03:00

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В этом году в Заводском районе Саратова ремонтируются самые проблемные тротуары в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина. Депутат Госдумы Николай Панков вместе с общественным советом осмотрели, как идет ремонт на улице Чернышевского. Это один из тех участков, которые просили проверить жители района, обратившиеся к Николаю Панкову в социальных сетях.

Микрорайон «Улеши» — густонаселенный, здесь расположены школа, два детских сада, почтовое отделение, станция скорой помощи, крупные торговые центры. А сама улица Чернышевского — одна из главных в городе, поэтому общественный совет предложил включить тротуары на ней в число тех, что будут отремонтированы в первую очередь. В целом проект председателя Госдумы Вячеслава Володина рассчитан на три года.

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В настоящее время готово щебеночное основание тротуара, идет укладка асфальтового покрытия. Работы должны завершиться до конца мая. Николай Панков напомнил представителям районной администрации и подрядчикам о том, что за качество работ они несут личную ответственность перед тысячами жителей.

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- Не так давно на тротуаре на улице Чернышевского уже пришлось менять только что уложенный асфальт, на других улицах тоже были выявлены несоответствия государственным стандартам. Тогда лишился своего поста глава района, и это, считаю, справедливое решение главы Саратова Михаила Исаева. Нельзя доверять реализацию важных для людей проектов тем, кто не контролирует процесс и соблюдение графика, допускает систематические нарушения. Благодаря Вячеславу Володину, впервые за десятки лет у Саратова есть возможность привести тротуары в порядок, и эту возможность надо использовать максимально эффективно. Новые пешеходные дорожки должны быть качественными и прослужить много лет. И всегда надо думать об удобстве и безопасности пешеходов, не вскрывать тротуар сразу на всем протяжении, а делать поэтапно, — подчеркнул Панков.

Кроме того, напомнил депутат, в промышленном Заводском районе особенно важно восполнять ущерб, нанесенный зеленому массиву сносом старых деревьев. Об этом сказал и житель микрорайона Руслан Давыдов, пришедший на встречу. Николай Панков поблагодарил его за активность и предложил войти в общественный совет проекта. По словам депутата, работа должна быть принята у подрядчика и оплачена только если она полностью устраивает жителей.

- В социальных сетях часто получаю жалобы от жителей на вырубку и варварскую опиловку деревьев: на Крымском проезде, улице Тульская, улице Орджоникидзе и других. Когда будете принимать решение, где высаживать новые деревья, обязательно учтите пожелания людей, — сказал Панков.

По словам члена общественного совета проекта в Заводском районе, заведующей детским садом №247 Светланы Зарьянцевой, после замечаний подрядчику должен быть устранен еще ряд недочетов.

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- Было предложение от общественного совета — занизить бордюры рядом с остановками общественного транспорта для удобства пассажиров, проверить, чтобы крышки канализационных колодцев не выступали над уровнем асфальта. Наши требования выполняются — при реализации проектов Вячеслава Викторовича Володина решающий голос всегда за людьми, — отметила Светлана Зарьянцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU