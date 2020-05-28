Михаил Исаев потребовал наказать инициаторов спила каштана на проспекте Кирова

28 Май 2020 2020-05-28T11:46:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 28 мая, мэр Саратова Михаила Исаев поручил привлечь к ответственности тех, кто незаконно спилил молодой каштан на проспекте Кирова.

- Считаю подобные действия недопустимыми! Городскую власть регулярно критикуют за недопонимание наших действий в отношении зеленых насаждений, но мы готовы объяснить решения по каждому дереву. А подобные действия, о которых говорится в публикации, не поддаются никакой логике! Да, зеленые насаждения в городе необходимо обновлять, но это должны делать специалисты и только с разрешения «зеленой комиссии», а в будущем — новой структуры, которую мы создаем, — написал мэр в своем аккаунте в соцсети Instagram.

Он поручил главе администрации Фрунзенского района Алексею Постнову разобраться в ситуации и доложить ему о происходящем. Если необходимо, обратиться в правоохранительные органы. Информация об инциденте была получена из СМИ.

Напомним, ранее жители областного центра жаловались на вырубку деревьев, которая началась в одно время с обновлением тротуаров в городе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU