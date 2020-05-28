Стрелюхин объяснил, почему не стоит давать прогнозы на снятие режима ограничений в Саратове

28 Май 2020 2020-05-28T11:29:05+03:00

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Представитель регионального отделения «Опоры России» Наталия Панферова на заседании правительства Саратовской области обозначила в общих чертах проблемы бизнеса в регионе в условиях ограничения из-за пандемии.

По ее словам, если ограничения для бизнеса будут сняты с 1 июня, то открыться не смогут уже около 20% предпринимателей. Если ограничения продлятся дольше, то этот процент будет только нарастать.

Многие меры поддержки сработали, Панферова поблагодарила чиновников, и Минэкономразвития, в частности. Однако многие инструменты поддержки недоступны.

- Установленный на федеральном уровне список 11 пострадавших отраслей в корне неверен — через два месяца изоляции пострадали все предприниматели. Однако даже те, кто попал в список, часто не могут воспользоваться мерами поддержки из-за игр с ОКВЭДами. Много претензий у предпринимателей к банкам. Новые кредиты предлагаются на таких условиях, что бизнесмены просто перестают платить по старым — штрафы и пени получаются меньше, чем ярмо нового кредита, — рассказала Панферова.

По ее словам, одной из главных проблем официального бизнеса стали «надомники и гаражники».

- Они, в отличие от соблюдающих запреты предпринимателей, вовсю работают. И это совсем не самозанятые. Еще месяц, и целые отрасли у нас просто закроются, потому что люди окончательно уйдут к подпольным работникам, на квартиры. С этим надо что-то делать, — сказала Панферова.

Прокурор области Сергей Филипенко предложил не решать все эти вопросы в ручном режиме, а собраться с представителями банков и обсудить на площадке прокуратуры снятие препятствий для бизнеса.

Председатель правительства Александр Стрелюхин со своей стороны подчеркнул, что режим самоизоляции продлится столько, сколько этого требуют предписания Роспотребнадзора.

- Пока не достигнем показателей выхода из режима ограничений, он будет сохраняться. Всем нам хотелось бы, чтобы открылись все предприятия, чтобы уже завтра заработали все кафе и рестораны и начали платить налоги. Мы тоже этого хотим. Но чем дольше будут продолжаться гуляния на улицах при низком индексе самоизоляции, тем дольше мы будем сидеть в этом режиме. Я бы поостерегся от прогнозов, — заметил Стрелюхин по поводу количества предприятий, которые могут не открыться в случае продления ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU