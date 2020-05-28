2020-05-28T11:37:39+03:00
Общество

С начала года семь тыс. жителей Саратовской области захотели купить оружие

За неправильное хранение было изъято 600 единиц оружия
Екатерина Семенова
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Анатолий ВалгуцковАнатолий Валгуцков
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В Саратовской области у примерно 40 тыс. жителей имеется более 68 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Как сообщил на пресс-конференции в «КП-Саратов» Анатолий Валгуцков, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Саратовской области подполковник полиции, перед каждой выдачей разрешения с владельцем оружия проводится профилактическая беседа. Ему объясняют, как оружие должно храниться: только по месту жительства и так, чтобы исключить к нему доступ других лиц.

Однако нарушения все же случаются.

- Ежегодно мы проверяем условия хранения и сохранности оружия. У нас в этом вопросе принципиальная позиция. За четыре месяца составлено около 800 протоколов к нарушителям. Изъято более 600 единиц оружия и более 300 разрешений, — рассказал он.

Он напомнил случай в селе Ивантеевка, когда пятилетний мальчик случайно застрелил отца, когда тот чистил оружие. Трагедия произошла 3 января 2020 года.

В то же время число желающих обзавестись оружие не уменьшается. За четыре месяца 2020 года поступило более семи тыс. заявлений на приобретение оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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