В Ивантеевке пятилетний мальчик застрелил отца
Ребенок нажал на спусковой крючок заряженного ружья
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В селе Ивантеевка Саратовской области ребенок застрелил отца.
Как сообщил «КП-Саратов» источник в правоохранительных структурах, трагедия разыгралась 3 января.
По предварительной версии, пятилетний мальчик нажал на спусковой крючок ружья, которое ему демонстрировал отец. Оружие случайно оказалось заряжено.
На место прибыла бригада «скорой помощи» и констатировала смерть мужчины.
Начата проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU