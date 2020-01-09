2020-01-09T15:33:28+03:00
Происшествия

В Ивантеевке пятилетний мальчик застрелил отца

Ребенок нажал на спусковой крючок заряженного ружья
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В селе Ивантеевка Саратовской области ребенок застрелил отца.

Как сообщил «КП-Саратов» источник в правоохранительных структурах, трагедия разыгралась 3 января.

По предварительной версии, пятилетний мальчик нажал на спусковой крючок ружья, которое ему демонстрировал отец. Оружие случайно оказалось заряжено.

На место прибыла бригада «скорой помощи» и констатировала смерть мужчины.

Начата проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воспитатели и родители дошкольников вносят предложения в проект Володина по ремонту тротуаров
Аэропорт «Гагарин» может получить вторую категорию уже осенью
В Саратове сломавшую арт-объект девушку доставили в полицию
«Нива» на большой скорости врезалась в дерево в Вольске
Школьники Саратовской области смогут получить гранты в 125 тыс. рублей
По инициативе Вячеслава Володина в Романовке открыли бассейн
В Ивантеевке пятилетний мальчик застрелил отца
До вечера жители Зеркальной и проспекта Строителей остались без воды
Саратовцам рассказали, как избежать пожаров
Жителям Энгельса продавали поддельную красную икру
В рождественских колядках в Саратове поучаствовали более 100 человек
Бывший начальник Саратовской таможни Агепсим Ашкалов возглавил Приволжское таможенное управление
Регоператор: Новогодние деревья вывезут бесплатно
Сотни жителей Хвалынска и гостей города отметили Рождество Христово