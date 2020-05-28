В Саратовской области 20 800 предприятий остаются закрытыми, 116 тысяч человек сидят без работы
Закрытость экономики в Саратовской области оценивается в 9,3%, в среднем по РФ — более 16%. В регионе из-за коронавируса не могут продолжать свою работу 20 800 субъектов бизнеса, где заняты 116 тысяч человек, это прежде всего общепит, учреждения культуры и досуга. Они давали 14% объема ВРП. Об этом заявила министр экономического развития Юлия Швакова на заседании регионального правительства 28 мая.
Всего областной бюджет недополучит к концу года около 13,4% планируемых доходов.
Общий объем промышленности упал на 13%. За четыре месяца 2020 года снижение отгрузки товаров составило 2,7% по всем предприятиям. При этом есть отрасли, где снижение достигло 12% в годовом выражении, а есть отрасли, где произошел значительный рост, к примеру, предприятия пищевой промышленности. Торговля в целом сохранила едва заметный рост на уровне 100,8%.
На 26,6% снизился объем платных услуг.
Министр Швакова отметила, что учитывая склонность населения к накоплению, даже после снятия ограничений может продолжиться тенденция к снижению спроса.
ИСТОЧНИК KP.RU