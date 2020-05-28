Материнский капитал онлайн получили уже 2 700 семей в Саратовской области

28 Май 2020 2020-05-27T22:39:41+03:00

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Почти 2 700 сертификатов на материнский (семейный) капитал выдано Саратовской области в онлайн-формате — молодым родителям не пришлось никуда обращаться.

В Пенсионном фонде самостоятельно оформили документы, подтверждающие право семей на государственную поддержку. Это делается практически сразу после получения свидетельства о рождении малышей.

Таким образом сертификаты на материнский капитал оформляются с середины апреля этого года — родителям не нужно самим обращаться в клиентские службы ПФР или МФЦ за сертификатом. Сведения поступают в Пенсионный фонд из государственного реестра ЗАГС. Данные об оформлении сертификата направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг.

При этом для семей, которые усыновили детей, прежний порядок оформления маткапитала сохраняется — сведения, необходимые для получения денег, могут представить только сами усыновители.

В 2020 году сумма материнского (семейного) капитала составляет:

- 616 617 рублей — размер материнского капитала для семей, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 2020 года (а также третий или последующий ребенок, если раньше право на материнский капитал не возникало);

- 466 617 рублей — размер материнского капитала для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 год;

- 466 617 рублей — размер материнского капитала для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года. Плюс дополнительно 150 000 рублей, если в семье появится второй ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU