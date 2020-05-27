2020-05-27T17:17:02+03:00
Общество

Эксперт СГТУ рассказал об особенности застройки исторического центра Саратова

Город должен быть разделен на три зоны
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Сегодня, 27 мая, на очередном заседании областной думы депутаты приняли закон об ограничении точечной застройки в Саратове и комплексном развитии городов. Это позволит ограничить застройку исторического центра, а также обяжет застройщиков обустраивать коммунальную, транспортную и социальную инфраструктуру.

Изменения в градостроительной политики прокомментировал завкафедрой СГТУ Виталий Кудрявцев.

- Любая городская застройка должна вестись на основе законодательства, в частности, в сфере деятельности объектов культурного наследия. На законодательном уровне город должен быть разделен на три зоны застройки:

- И1 — застройка конца XVIII — начала XIX века,

- И2 — застройка конца XIX — начала XX века,

- И3 — зона, где встречается историческая застройка, но в ней уже много современных зданий.

В зависимости от зоны даются рекомендации по высоте и глубине застройки. Таким образом формируется законодательная основа строительства в том или ином месте. Для центральной части города разработаны и другие регламенты, но они в значительной степени совпадают. Застройщикам необходимо работать в рамках охранных зон, например, где-то допускается только реставрация, где-то может появиться новая постройка с ограничениями, в соответствии с законодательством, где-то — только новое здание, а где-то застройка более свободная. В основном ограничения характерны для исторической части города. Застройку, возникающую в этих охранных зонах, можно назвать точечной, но она не должна мешать окружению, она должна быть гармонично связана с местным ландшафтом.

Другой аспект, который необходимо учитывать при строительстве, — нагрузка на существующие коммуникации (канализация, водопровод, тепловые сети). Необходимо планировать строительство с учетом возможностей коммунальных структур или делать масштабную их модернизацию.

В местах застройки 50-70-х годов гораздо больше свободы, в таких районах возможно уплотнение, но при соблюдении всех существующих нормативов. Комплексное освоение территории должны быть не спонтанным, а производиться по заранее разработанному плану.

Что касается обязательств застройщика по организации необходимой инфраструктуры в рамках законодательства, необходимо соблюсти баланс общественного и частного интереса. Так, застройщику, решившему построить трехэтажный дом, не выгодно будет менять все коммуникации в квартале, поэтому требования в части инфраструктуры должны быть разумными и сбалансированными, — отметил Виталий Кудрявцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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