Число жертв ДТП под Петровском выросло до трех человек
Скончался водитель автомобиля Opel Astra, пострадавший в аварии в Петровском районе Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, 36-летний мужчина умер в больнице.
Напомним, авария произошла в районе села Озерки. Легковая иномарка врезалась в грузовик, выехав на встречную полосу. На месте погибли два пассажира. Таким образом, общее чисто жертв аварии составило три.
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ИСТОЧНИК KP.RU