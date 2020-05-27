Число жертв ДТП под Петровском выросло до трех человек

27 Май 2020 2020-05-27T16:59:07+03:00

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Скончался водитель автомобиля Opel Astra, пострадавший в аварии в Петровском районе Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, 36-летний мужчина умер в больнице.

Напомним, авария произошла в районе села Озерки. Легковая иномарка врезалась в грузовик, выехав на встречную полосу. На месте погибли два пассажира. Таким образом, общее чисто жертв аварии составило три.

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ИСТОЧНИК KP.RU