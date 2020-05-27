Под Петровском два человека погибли в столкновении Opel Astra и грузовика

27 Май 2020 2020-05-27T15:33:36+03:00

По предварительной версии, водитель легковушки выехал на встречную полосу

Изменить размер текста: A A

В Петровском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в районе села Озерки. Там столкнулись автомобили Opel Astra и грузовик АФ 47415 19.

Установлено, что легковушкой управлял 36-летний мужчина. По предварительной версии, он выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик, за рулем которого сидел 40-летний мужчина.

Водитель иномарки получил травмы, а два пассажира скончались на месте. Работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU