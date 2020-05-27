2020-05-27T15:33:36+03:00
Происшествия

Под Петровском два человека погибли в столкновении Opel Astra и грузовика

По предварительной версии, водитель легковушки выехал на встречную полосу
Екатерина Семенова
Поделиться:
Фото ГИБДД по Саратовской областиФото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:

В Петровском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в районе села Озерки. Там столкнулись автомобили Opel Astra и грузовик АФ 47415 19.

Установлено, что легковушкой управлял 36-летний мужчина. По предварительной версии, он выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик, за рулем которого сидел 40-летний мужчина.

Водитель иномарки получил травмы, а два пассажира скончались на месте. Работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, какие кафе в Саратове должны быть снесены
На конкурс Николая Панкова поступили проекты из библиотек Краснопартизанского района
Евгений Ковалев перестал быть главой комитета по соцполитике в Саратовской облдуме
Под Петровском два человека погибли в столкновении Opel Astra и грузовика
В 2019 году дети в Саратовской области совершили почти 500 преступлений
В Саратове ребенок залез на высоту трех этажей во время прогулки
На самоизоляции россияне стали активнее покупать велосипеды
В Саратовской области мужчина спилил дуб за 160 тыс. рублей для протопки печки
Саратовец перечислил мошеннице деньги за покупку лекарств для отца
Саратовец убил женщину за отказ дать деньги и получил девять лет колонии
В 2019 году жители сообщали об авариях на водопроводе по улице Прудная 17 раз. Коммуникации заменены
Согласовывать строительство высоток в центре Саратова теперь будет областная дума
В Ершове мужчина получил срок за изготовленный в гараже огнестрел
В Саратове директор предприятия ответит за долг в 67 тыс. рублей перед работниками
Индекс самоизоляции в Саратове на 27 мая: 1,2 балла