Под Петровском два человека погибли в столкновении Opel Astra и грузовика
В Петровском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в районе села Озерки. Там столкнулись автомобили Opel Astra и грузовик АФ 47415 19.
Установлено, что легковушкой управлял 36-летний мужчина. По предварительной версии, он выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик, за рулем которого сидел 40-летний мужчина.
Водитель иномарки получил травмы, а два пассажира скончались на месте. Работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства происшествия.
Фото ГИБДД по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU