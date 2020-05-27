Рост безработицы в Саратовской области: за июнь без работы останутся еще 5-6 тысяч человек

27 Май 2020 2020-05-27T16:58:52+03:00

С начала года безработица в регионе выросла до 2,5%

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Зампред Сергей Наумов в ходе выступления на заседании областной думы 27 мая сообщил о росте безработицы в регионе.

- Чуть более 10 тыс. безработных было в начале 2020 года. Сегодня уже 30 402 безработных.

Рост с 1 апреля в 2,8 раза. Это соответствует общероссийской тенденции, 2,5% безработных у нас, в Татарстане, к примеру, 2,7%.

К сожалению, к концу июня прогнозируем рост безработицы до 35-36 тыс. человек, т. е. до 2,8-2,9% от населения.

Кроме того, 6,32 тыс. человек сегодня работают в режиме неполной занятости, — рассказал Наумов.

ИСТОЧНИК KP.RU