Согласовывать строительство высоток в центре Саратова теперь будет областная дума

27 Май 2020 2020-05-27T14:53:13+03:00

Нарушить градостроительные нормативы в исключительных случаях можно будет только по согласованию с областными депутатами

Изменить размер текста: A A

Саратовская областная дума на заседании 27 мая приняла в двух чтениях закон о порядке согласования градостроительных нормативов Саратовской областной Думой.

Теперь на любые изменения в градостроительных нормативах, например, разрешение на строительство дома с повышенной этажностью в историческом центре, понадобится согласование с областным парламентом.

Кроме того, закон предусматривает комплексное, квартальное развитие территорий.

Договор комплексного освоения территории заключается властями и застройщиком, признанным победителем аукциона на аренду земельного участка.

Существенным условием такого договора является обязательство застройщика построить объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры с дальнейшей передачей их в государственную или муниципальную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU