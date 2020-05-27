Согласовывать строительство высоток в центре Саратова теперь будет областная дума
Саратовская областная дума на заседании 27 мая приняла в двух чтениях закон о порядке согласования градостроительных нормативов Саратовской областной Думой.
Теперь на любые изменения в градостроительных нормативах, например, разрешение на строительство дома с повышенной этажностью в историческом центре, понадобится согласование с областным парламентом.
Кроме того, закон предусматривает комплексное, квартальное развитие территорий.
Договор комплексного освоения территории заключается властями и застройщиком, признанным победителем аукциона на аренду земельного участка.
Существенным условием такого договора является обязательство застройщика построить объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры с дальнейшей передачей их в государственную или муниципальную собственность.
ИСТОЧНИК KP.RU