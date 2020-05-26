СКР начал проверку в Вольском строительном лицее

26 Май 2020 2020-05-26T18:16:27+03:00

Одна из студенток пожаловалась на травлю со стороны преподавателя

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В Вольске Саратовской области следователи начали проверку в местном строительном лицее.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее в СМИ публиковались сведения о нарушении прав 17-летней девушки, которая учится в лицее.

По информации местных изданий, права учащейся нарушал один из педагогов лицея. При этом девушка заявила, что на нее оказывали психологическое воздействие, она подвергалась унижениям, оскорблениям, а также было похищено ее имущество.

Следователи проанализируют все доводы студентки. Будет дана оценка действиям или бездействию педагогов и других сотрудников учреждения. Также планируется оценить качество воспитательной работы в лицее и межличностные отношения в коллективе.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя уже дважды посещала лицей и пыталась разобраться в ситуации. Кроме того, депутат Госдумы Николай Панков получал жалобы от студентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU