Пожаловавшихся на унижения учениц Вольского строительного лицея увезли из города

26 Май 2020 2020-05-26T15:28:59+03:00

Татьяна Загородняя провела встречу в Вольском строительном лицее. Фото со страницы Уполномоченного по правам ребенка в соцсети "ВКонтакте"

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Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя вчера, 25 мая, посетила Вольский строительный лицей.

Как ранее писала «КП-Саратов», детский омбудсмен отправилась туда, чтобы еще раз разобраться в ситуации с жалобами учащихся на унижения и вымогательства. Были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры.

Татьяна Загородняя уже посещала лицей после обращений детей. Однако после этого жалобы не прекратились. Более того, жертвы заявили, что на них начали давить другие сотрудники и ученики, чтобы те отказались от показаний.

- Дети рассказали уполномоченному о случаях психологического давления, фактах унижения чести и достоинства, вопросах половой неприкосновенности, — написала Уполномоченный на своей странице «ВКонтакте».

После вчерашнего визита четырех девочек временно перевели в другое учреждение не в Вольске, чтобы избавить их от угроз.

- В том, что происходит в строительном лицее, разберутся правоохранительные органы. Главное, что дети в безопасности. Взрослые понесут ответственность, но это уже вопрос правоохранительных органов, — отметила Татьяна Загородняя.

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ИСТОЧНИК KP.RU