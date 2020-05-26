Пожаловавшихся на унижения учениц Вольского строительного лицея увезли из города
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя вчера, 25 мая, посетила Вольский строительный лицей.
Как ранее писала «КП-Саратов», детский омбудсмен отправилась туда, чтобы еще раз разобраться в ситуации с жалобами учащихся на унижения и вымогательства. Были привлечены сотрудники полиции и прокуратуры.
Татьяна Загородняя уже посещала лицей после обращений детей. Однако после этого жалобы не прекратились. Более того, жертвы заявили, что на них начали давить другие сотрудники и ученики, чтобы те отказались от показаний.
- Дети рассказали уполномоченному о случаях психологического давления, фактах унижения чести и достоинства, вопросах половой неприкосновенности, — написала Уполномоченный на своей странице «ВКонтакте».
После вчерашнего визита четырех девочек временно перевели в другое учреждение не в Вольске, чтобы избавить их от угроз.
- В том, что происходит в строительном лицее, разберутся правоохранительные органы. Главное, что дети в безопасности. Взрослые понесут ответственность, но это уже вопрос правоохранительных органов, — отметила Татьяна Загородняя.
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ИСТОЧНИК KP.RU