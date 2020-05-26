Антивирусный союз

26 Май 2020 2020-05-26T17:18:06+03:00

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ФосАгро помогала и будет продолжать оказывать помощь жителям и медицинским учреждениям городов своего присутствия. Эта мысль стала основной на встрече Генерального директора ПАО «ФосАгро» Андрея Гурьева с главами городов Апатиты, Балаково, Волхов и Кировск. Участники совещания обсуждали очередные меры в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Одна голова хорошо, а две лучше

Компания готова продолжать делиться опытом, накопленным в том числе благодаря участию в работе Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции. Ценность этих знаний сегодня на вес золота, к тому же авторитет ФосАгро в городах присутствия заслуженно высок, а потому инициативу Андрея Гурьева обсудить дальнейшие действия в борьбе с эпидемией поддержали все приглашенные. К работе по видеосвязи подключились и главные врачи городов. Обсудили наиболее эффективные способы предотвращения распространения инфекции и поделились практиками и методиками из тех, что наработали на местах за время пандемии. По общему мнению представителей городов, держать ситуацию под контролем удается, во многом, благодаря серьезной поддержке компании. Напомним, ФосАгро направила свыше 1,5 млрд рублей на поддержку медицины в городах, где находятся ее производственные комплексы

Сверим часы

Цель перед врачами и главами городов стоит одна — обеспечить безопасность жителей, а пути ее достижения — разные. Стоит учесть численность, локации населенных пунктов. В Кировске и Апатитах во многом благодаря строжайшему контролю въезда иногородних в эти города в первые же дни эпидемии, сегодня наметилась тенденция преобладания количества выздоравливающих над числом новых инфицированных. А главврач центральной районной больницы Волхова привел статистику заболеваний и отметил, что город, благодаря своевременной реализации пакета строгих антикоронавирусных мер, находится в зоне «зеленого» режима Ленинградской области. Для собравшихся стал интересен опыт работы ПЦР-лаборатории, созданной на базе Балаковской районной поликлиники при финансовой поддержке ФосАгро. Учитывая, что Балаково — город не областного уровня, наличие такого оборудование, как говорится, дорогого стоит.

- Тем более, что в Балаково уровень заболеваемости COVID-19 еще даже не вышел на пик, — рассказала заместитель начальника отдела по обеспечению организации оказания медицинской помощи областного управления Татьяна Шарабанова. — Хотя темпы роста ниже, чем по Саратовской области и по России в целом, однако, особенно за последние две недели рост увеличился практически в два раза. Это вызывает обеспокоенность.

То, что доктор прописал

По словам Татьяны Шарабановой, разговор оказался полезным не только благодаря обмену мнениями докторов и руководителей городов присутствия ФосАгро. Удалось поговорить с профессором Ириной Шестаковой.

- Будучи главным инфекционистом страны, доктор Шестакова приезжала в Саратовскую область, знает нашу систему здравоохранения, и поэтому общаться с ней было легко, — рассказывает Татьяна Шарабанова. — От Ирины Шестаковой мы получили целый список рекомендаций. Первым пунктом в списке стоит совет усилить самоизоляцию населения. Есть полезные рекомендации по работе госпиталя, основанные на опыте коллег Санкт-Петербурга.

Подобные встречи еще будут повторяться, ведь о том, что COVID-19 сдает позиции говорить рано, да и профилактика никогда лишней не будет. На всякий коронный случай.

- Наша общая задача — противодействовать развитию пандемии в наших городах. Я благодарю всех за самоотверженную и четкую работу в этом направлении. Особенно медиков, которые сегодня находятся на передовой. И, пользуясь случаем, прошу присутствующих главных врачей передать слова благодарности всему медицинскому персоналу больниц – докторам и медсестрам, фельдшерам и водителям карет скорой помощи. Будьте уверены, что наша компания, мы все, и я лично — готовы помогать вам во всем, что необходимо для подавления и преодоления пандемии, — сказал Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

ИСТОЧНИК KP.RU