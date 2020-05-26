Юлия Литневская прокомментировала критику со стороны Володина в адрес областной думы

26 Май 2020 2020-05-26T16:22:21+03:00

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Юлия Литневская депутат Саратовской областной Думы в своих социальных сетях поделилась со своими подписчиками:

Уже несколько дней подряд мои коллеги комментируют на своих страницах в соцсетях и в средствах массовой информации тезисы программного обращения к депутатам областной Думы нашего земляка, спикера Государственной Думы Вячеслава Володина.

Максимально корректно, и, вместе с тем, прямо, без обиняков в адрес народных избранников от родного для председателя Государственной Думы региона звучит и заслуженная справедливая критика и желание помочь, направить всю имеющуюся энергию парламентариев в конструктивное русло, на благо жителей Саратовской области.

Действительно, чем сейчас "славится" Саратовская областная Дума?

Бесконечными скандалами, разборками, провокациями, инсталляциями.

Тот, кто задает этот тренд, действует по уже, увы, нам всем привычной предсказуемой схеме: прервать докладчика, если реакции не последовало - выдать заранее заготовленную тираду, в которой желание обидеть собеседника даже не завуалировано, с садистской маниакальностью добиться реакции, чтобы именно её и смонтировать в ролике, позиционируя себя эдаким "лишенцем", на которого все нападают...

Не все смотрят прямые трансляции и знают, что больше всех вещают как раз-таки те, кто больше всех кричит об угрозе свободе слова.

Ролик монетизирующего свой мандат "борца за свои права" будет сопровождаться максимально будоражащими людей комментариями и, естественно, последует бурная реакция подписчиков и проплаченных ради того же самопиара ботов. А жители Саратовской области и конкретно тех округов, на которых обязаны работать депутаты, конечно же, ждут от народных избранников не клоунских выходок, а конкретного решения их насущных проблем. Погрязая в бесконечных разборках, мы, что самое обидное, копим груз непринятых законопроектов, ибо большую часть любого заседания занимает бесплодная дискуссия.

"Ради красного словца не пожалеет и отца" - увы, объективная реальность для тех, кто в целях самопиара способен унижать на камеру не только собственных коллег, но и рядовых сотрудников Думы. Таким ли должен быть настоящий депутат? Конечно же нет. И об этом говорит Володин. Задача народного избранника - улучшать жизнь людей, чаще общаться со своим непосредственным избирателем, а не проводить отпущенное на созыв время на бескрайних просторах интернета, монтируя сеющие рознь, неприятие, возбуждающие в людях самые темные чувства ролики. Настоящий политик должен вдохновлять своим примером, работать на созидание, принимая законы, способные существенно улучшить жизнь простых людей. Об этом попросил нас Вячеслав Викторович Володин. Этот призыв должен быть услышан во имя саратовцев, - считает Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU