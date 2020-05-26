2020-05-26T15:34:07+03:00
Политика

Панков о детсадах в Энгельсе: Просто убрали коммуникации из проекта

А новый глава района, думаю, и не знает, что ему предшественник приготовил - Панков
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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о причинах снижения цены на строительство детских садов в Энгельсе.

- Сколько неизвестного в Энгельсе осталось от прежней власти. Как говорят, долг банковский достиг 2 млрд 500 млн рублей. Могу в это поверить. Столкнулся с одним случаем - строительство детских садиков. Говорил ранее, что компании готовы были их построить по прежним ценам, порядка 60 млн. руб. А после проведения экспертизы цены выросли до более чем 90 млн. руб. Тогда говорили, что это под определенного строителя, который якобы и налоги в полном объеме не платит. Об этом писал ранее. Знаю, среагировали, цену снизили до прежней. Вот и сам подумал: ай, молодцы! Но, как сказали позже, просто убрали коммуникации из проекта. Теперь их будет оплачивать Энгельсский бюджет. Вот так, значит, экономику поднимаем.

Говорил с правоохранителями, они верно заявляют, что в правительстве полно контролирующих организаций. Так что же, они все только бумажки носят и деньги от государства получают? Это не то чтобы печально, но, думаю, правоохранителям надо контролировать не только вопрос ценообразования, но и тех, кто контролирует. Беда. Что ж это получается? А новый глава района, думаю, и не знает, что ему предшественник приготовил, - пишет Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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