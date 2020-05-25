Татьяна Загородняя: От учащихся вольского строительного лицея требуют отказаться от своих слов

25 Май 2020 2020-05-25T16:49:26+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя вновь отправилась в Вольск, чтобы разобраться в ситуации, сложившейся в местном строительном лицее.

Ранее «КП-Саратов» писала о жалобах, поступавших от учащихся лицея, в которых они рассказали о домогательствах и вымогательстве. Татьяна Загородняя вместе с депутатом областной думы Алексеем Наумовым выезжали на место. Были начаты проверки со стороны нескольких ведомств.

- Теперь дети звонят мне, говорят, что на них стали давить другие студенты и сотрудники, чтобы они отказались от своих слов, — сообщила Татьяна Загородняя на своей странице в Facebook.

Она отметила, что на месте также будут работать представители областной прокуратуры и полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU