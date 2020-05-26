2020-05-26T15:04:04+03:00
Общество

Поволжский институт управления РАНХиГС приглашает студентов и школьников принять участие в творческом конкурсе «Бизнес-слава»

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Студентов и школьников приглашают принять участие в творческом конкурсе «Бизнес-слава»Студентов и школьников приглашают принять участие в творческом конкурсе «Бизнес-слава»
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В мае 2020 года Поволжский институт управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС совместно с Союзом «Торгово-промышленная палата Саратовской области» проводят конкурс творческих работ «Бизнес-слава».

Конкурс проводится не только с целью формирования интереса к истории развития бизнеса в Саратовской области, но и создания исторической летописи экспортеров Саратовской области. Важным направлением конкурса является профориентация, поэтому участие в нем поможет студентам и школьникам ближе познакомиться с саратовскими предприятиями и определить свой дальнейший профессиональный путь.

Уже сейчас на конкурс представлены интересные работы, посвященные известным саратовским предприятиям АО «Кондитерская фабрика «Саратовская», ООО «Шоколад Бутик», ООО «Торговый Дом ТОРЭКС» и другие.

На конкурс предлагаются творческие работы в нескольких номинациях:

· Написание эссе, посвященного предприятиям-экспортерам Саратовской области;

· Разработка рекламной/PR кампании предприятия-экспортера;

· Разработка логотипа экспортной продукции;

· Видеоролик, посвященный экспортеру;

· Презентация, посвященная истории предприятия-экспортера.

Если вы хотите рассказать об одном из известных предприятий Саратова, творческие работы можно направить по адресу: konkurs_piuis@bk.ru.

Участники конкурса получат сертификаты. Лучшие работы войдут в экспозицию Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» и будут поощрены спонсорами конкурса.

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Поволжского института управления РАНХиГС в разделе «Анонсы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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