Арендаторам федерального имущества увеличили период рассрочки по уплате арендных платежей и сроки ее уплаты

26 Май 2020 2020-05-26T14:27:58+03:00

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Малому и среднему бизнесу, арендующему федеральное имущество, предоставлено право отсрочки арендных платежей за период с 1 апреля по 1 октября 2020 года. Эта же мера поддержки распространяется еще и на социально ориентированные некоммерческие организации — исполнителей общественно полезных услуг.

Предпринимателям и НКО из пострадавших отраслей оставлено право освобождения от уплаты арендных платежей за период с апреля по июнь 2020 года и дополнительно предоставлена возможность отсрочки платежей за период с июля по сентябрь 2020 года также до начала 2023 года.

Для получения такой поддержки им достаточно направить обращение на адрес электронной почты Территориального управления Росимущества в Саратовской области tu64@rosim.ru.

Получить консультации можно по телефонам Территориального управления: начальник отдела продаж, аренды, оценки и отчетности Ананьев Константин Александрович 8 (908) 557-21-40; начальник отдела земельных отношений Назаркин Сергей Иванович 8 (927) 223-12-43. Решение об отказе в получении поддержки Территориальное управление также просит направлять на адрес электронной почты.

Напомним, сейчас в список наиболее пострадавших из-за ситуации с коронавирусом включены 11 отраслей, в том числе авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению; деятельность в области здравоохранения, стоматологическая практика; розничная торговля непродовольственными товарами.

ИСТОЧНИК KP.RU