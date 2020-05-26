Митрополит Лонгин предложил «ответить за свои слова» паблику ВКонтакте, который «проводил» его в отставку

26 Май 2020 2020-05-25T22:08:44+03:00

Извинения митрополиту авторы канала так и не принесли

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Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин 25 мая отреагировал в интернете на сообщение о своей предстоящей отставке и разрыве «связи с церковью».

- Я очень удивлен приписываемыми мне намерениями «уйти со своего поста» и «не быть связанным с Церковью», о которых сегодня рассказал своим подписчикам паблик «Типичный Саратов», ссылаясь на анонимный «источник в Епархии», — написал Лонгин на своей странице в Facebook.

Паблик в Контакте разместил сообщение о скором уходе Лонгина со ссылкой на неназванный источник в епархии.

Эту публикацию читатели подвергли жесткой критике, назвали ее клеветнической и потребовали удалить. Паблик пошел на правки в тексте, но удалять информацию не стал.

Лонгин предложил «Типичному Саратову» отвечать за свои слова, которые митрополит назвал фантазией или ложью, не имеющей объяснения.

- Мне очень жаль, что этот пост сегодня обеспокоил и встревожил множество людей. Это либо чья-то больная фантазия, либо откровенная ложь, необъяснимая с точки зрения здравого смысла, но понятная в русле ведения заказных медийных кампаний. Думаю, что новостной паблик с немалым количеством подписчиков, должен отвечать за свои слова и внимательнее подходить к источникам информации, — заявил владыка Лонгин.

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ИСТОЧНИК KP.RU