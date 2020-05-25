Для расселения обрушившегося дома в Энгельсе необходимо 63 млн рублей

25 Май 2020 2020-05-25T18:43:23+03:00

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В Энгельсе сегодня, 25 мая, состоялась встреча исполняющего полномочия главы района Алексея Стрельникова с жителями дома №35 в Летном городке.

Напомним, 20 мая в доме обрушились лестничные пролеты. Пострадала женщина. После этого жителей временно отправили в школу №15, где был организован пункт временного размещения.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, здание было обследовано специализированной компанией «Стилобат», которая сделала вывод о причинах ЧП. Это оказался неправильный монтаж лестницы во время строительства. Дом является аварийным, но не вошел в программу расселения, так как земельный участок, на котором он находится, ранее принадлежал министерству обороны и был передан в муниципальную собственность всего год назад.

Тем не менее, в доме будет произведен ремонт, чтобы конструкции не обрушились дальше. Речь о расселении дома пока не идет, так как средств местного бюджета на это не хватит. По словам Алексея Стрельникова, необходимо порядка 63 млн рублей. Поэтому планируется обратиться за помощью в Минобороны и правительство РФ.

Сейчас жильцам первого подъезда разрешено вернуться в квартиры. Остальные пострадавшие разместились у друзей или родственников и ожидают возможности вывезти свои вещи. Алексей Стрельников отметил, что наиболее нуждающимся предоставят квартиры в маневренном жилфонде, при необходимости, администрация поможет с косметическим ремонтом.

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ИСТОЧНИК KP.RU