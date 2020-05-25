2020-05-25T16:58:11+03:00
Общество

Главврач Балаковской больницы: С пониманием отношусь к родным пациентов и всегда открыта для диалога

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Главный врач Балаковской городской клинической больницы Надежда Крючкова прокомментировала ситуацию жительницы Балакова Киры Яшкиной. Напомним, женщина уже несколько месяцев борется за то, чтобы ее матери оказывали качественную медицинскую помощь.

- В структуре больницы имеется отделение паллиативной медицинской помощи для пациентов, имеющих тяжелые, неизлечимые хронические заболевания. В отделении проводится снятие боли и других симптомов неизлечимых заболеваний. По показаниям к лечению привлекаются специалисты различного профиля, обеспечивается проведение гемодиализа. В обязательном порядке проводится профилактика пролежней. Зачастую такие больные поступают, уже имея глубокие пролежни, излечение которых невозможно на фоне хронической недостаточности жизненно важных функций организма. В таких случаях проводится регулярная обработка пролежней, перевязки, обезболивающее, противовоспалительное, антибактериальное лечение.

Больные регулярно осматриваются врачом, по показаниям проводятся врачебные консилиумы с участием заместителя главного врача по медицинской помощи, привлечением, по медицинским показаниям, специалистов различного профиля. По данному случаю очередной консилиум проведен 20 мая 2020 года. Дочери пациентки предоставлена информация по заключению консилиума, даны разъяснения по всем поставленным вопросам.

За девять лет работы отделения жалоб от пациентов и их родственников не поступало. В отделении всегда чисто, больные все ухожены. Имеются многочисленные благодарности в адрес персонала за их нелегкий труд, сострадание к больным.

Как главный врач я с пониманием отношусь к проблемам родственников таких больных, сочувствую им, зная, как тяжело морально и физически, когда близкий человек страдает неизлечимым заболеванием, нуждается в постоянном уходе и помощи. Всегда открыта для диалога, готова рассмотреть любое обращение, ответить на все поставленные вопросы

Контактный телефон: (8453) 35-88-40 — приемная главного врача, адрес: ул. Академика Жук, д. 64, административный корпус, — сообщила Надежда Крючкова..

Напомним, сегодня депутат Государственной Думы Николай Панков рассказал в своем телеграм-канале «Пара слов», что возьмет на контроль ситуацию жительницы Балакова Киры Яшкиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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