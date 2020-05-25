Депутат поздравила с юбилеем Победы ветерана, служившего юнгой в годы войны

25 Май 2020 2020-05-25T16:53:59+03:00

Любую дату необходимо использовать для того, чтобы встретиться с этими мудрыми и самоотверженными людьми, сказать им спасибо, заявила Юлия Литневская

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Депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская совместно с руководителем оперативной группы Общественной палаты Саратовской области Юрием Виткиным посетили ветерана Великой Отечественной войны Юрия Дмитриевича Баранова, поздравив его с 75-летием Победы.

Его жизнь, как и у каждого ветерана, прошедшего жернова войны, непроста и интересна. Он встретил Великую Отечественную в 14 лет. В 1943 году узнал об идущем наборе в юнги Северного флота и сразу подал заявку. Его кандидатуру одобрили, и он поступил на обучение.

В 1944 году Баранов окончил Соловецкую школу и был направлен во 2-й гвардейский отряд Днепровской военной флотилии. Боевое крещение прошел во время проведения Белорусской наступательной операции «Багратион» под командованием Константина Рокоссовского. После этого был переправлен в Германию. Участвовал во взятии немецких городов, в одном сражении корабль получил пробоину, но вскоре был восстановлен и продолжил свой путь. Весной 1945 года их корабль шел к Берлину, но подойти вплотную им не удалось — каналы были заграждены. Поэтому им был дан приказ возвращаться, Победу Юрий Дмитриевич встретил на территории Германии, в одном из взятых их отрядом городов.

Выбор даты для поздравления ветерана был не случаен. 25 мая 1942 года народный комиссар военно-морского флота, адмирал Николай Кузнецов подписал приказ №109 о создании школы юнг на Соловецких островах — легендарного учебного заведения русского флота, занимавшегося подготовкой квалифицированных специалистов для военно-морского флота. Учеба ребят должна была длиться год, но условия были крайне тяжелыми. Юнги сами ремонтировали старые полуразрушенные здания на острове, предназначенные для их образования. И совмещали это с учебой. На всю школу приходилось несколько учебников, не хватало ни тетрадей, ни письменных принадлежностей. Большая заслуга в налаживании нормальной учебы принадлежала замечательному педагогическому составу, состоявшему из опытных военных моряков.

- Любой инфоповод, не только День Победы и день рождения, но и каждая профессиональная дата и просто потребность пообщаться с этими удивительно светлыми, мудрыми, самоотверженными людьми необходимо использовать, чтобы в очередной раз увидеть их и сказать спасибо. Мы перед ними в неоплатном долгу, — прокомментировала Литневская.

За три года с 1942 по 1944, Соловецкая школа юнг подготовила 4 111 радистов, рулевых, боцманов, мотористов и электриков. Более 1 000 юнг погибло в боях за Отечество. Героизм и мужество юнг отмечены боевыми наградами. Шестеро из них стали Героями Советского Союза, многие награждены боевыми медалями и орденами.

- Я думаю, что наши ветераны и вообще пожилые люди живы до тех пор, пока мы о них заботимся. Поэтому наша задача не забывать о них и хоть такими маленькими встречами стараться общаться с ними. Получать от них то, что мы недополучили, упустили возможность получить от своих родителей. Цените тех, кто еще остался жив, — добавил Юрий Виткин.

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ИСТОЧНИК KP.RU