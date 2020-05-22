2020-05-22T22:53:06+03:00
Происшествия

Учащиеся лицея в Саратовской области пожаловались на сексуальные домогательства

Проверку начали правоохранители, Минобраз, детский омбудсмен
Екатерина Семенова
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Татьяна Загородняя и Алексей Наумов лично разбираются в ситуации с лицеем. Фото со страницы Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской областиТатьяна Загородняя и Алексей Наумов лично разбираются в ситуации с лицеем. Фото со страницы Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области
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В лицее Вольска Саратовской области учащиеся пожаловались на буллинг.

В Instagram депутата Саратовской областной думы Алексея Наумова сообщается, что первые жалобы от учеников строительного лицей начались еще в апреле.

- Среди поступивших жалоб значились: отъем денежных средств у детеи -сирот, превышение полномочии руководства лицея во взаимоотношениях с детьми, включая сексуальный подтекст, публичные унижения, запугивания, — написал депутат на своей странице.

Вольский строительный лицей. Фото со страницы Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области

Вольский строительный лицей. Фото со страницы Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области

После этого он вместе с Уполномоченным по правам детей Татьяной Загородней 7 мая отправился на место, чтобы разобраться в ситуации.

- Встретились с детьми, руководством учреждения, заместителем главы районной администрации, правоохранительными органами. Однозначные выводы пока делать рано. Собрана первичная информация. Делом занимаются специалисты. Ситуация взята на контроль. Мы на постоянной связи с детьми, — сообщил Алексей Наумов после визита.

Были опрошены все стороны конфликта. Фото со страницы Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области

Были опрошены все стороны конфликта. Фото со страницы Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области

Проблема однако решена не была. Через две недели жалобы поступили вновь.

- Мы вновь получаем от детеи сигналы о том, что на них оказывается давление, некоторые из детеи перестали выходить с нами на связь, опасаясь расправы. Некоторые отказываются от своих слов, — рассказал Алексей Наумов.

Через две недели после проверки жалобы начали поступать вновь. Фото со страницы Алексея Наумова в Instagram

Через две недели после проверки жалобы начали поступать вновь. Фото со страницы Алексея Наумова в Instagram

По его мнению, несмотря на то, что проверки продолжаются, уже можно сказать о нездоровой обстановке. Также он провел параллель с историей в Алтайском крае, где банда детдомовцев отбирала деньги у сирот.

Татьяна Загородняя сообщила, что дети опасаются одного из сотрудников, который якобы позволяет слишком фривольное отношение, а также вымогательство денег.

Проверку начало и министерство образования. Пока о ее результатах не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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