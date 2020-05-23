2020-05-22T22:24:39+03:00
Общество

Губернатор Валерий Радаев предупредил о последнем звонке: Увидим гуляющих выпускников - ответят все, от министра до директора школы

В день последнего звонка 29 мая выпускникам лучше сидеть дома
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Валерий РадаевВалерий Радаев
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На заседании координационного совета Саратовской области по противодействию распространению коронавируса губернатор Радаев обратил внимание и на ослабленную дисциплину жителей. Заметна тенденция к снижению индекса самоизоляции до рекордно низких показателей.

В этой связи Радаев предупредил всех ответственных за проведение последнего звонка в школах.

- Несколько слов о последнем звонке, который будет проведен в дистанционном-формате. О единичных нарушениях этой установки не может идти речи. Никаких самовольных празднований, объединений в группы родителей, учителей и выпускников! Информация должна быть доведена до всех руководителей учреждений. Если 29 мая в Саратове и других муниципалитетах появятся компании гуляющих выпускников, значит, ответственность за это понесут все, начиная с и. о. министра и заканчивая директорами школ, - предупредил губернатор.

Также он поручил штабу по борьбе с коронавирусом усилить работу с муниципалитетами и проверяющими органами, чтобы люди соблюдали санитарные нормы в самых многолюдных местах, таких как продовольственные рынки, общественный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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