Детские лагеря в Саратовской области планируют открыть с 1 июля

22 Май 2020 2020-05-22T19:09:03+03:00

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Зампред Сергей Наумов 22 мая на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу в правительстве Саратовской области уточнил ситуацию по организации детского отдыха этим летом.

- В реестре состоит 762 оздоровительных организации, котрые могут заниматься детским отдыхом. С учетом прогноза на начало их работы с 1 июля и сокращением продолжительности смен до 14 дней, отдохнуть в лагерях летом 2020 года смогут более 60 тысяч детей, в том числе 16 тыс. из семей в сложной ситуации.

Наумов отметил, что кроме оснащения самих лагерей с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, отдельно предстоит решать вопросы доставки детей на отдых.

- В прошлое лето был непростой сезон из-за мышиной лихорадки. В этом году 11 муниципальных районов уже в зоне высокого риска по ГЛПС. Сейчас получены отрицательные анализы на мышиную лихорадку, но мы проверим все еще раз перед открытием.

Мы понимаем, что главные решения - за Роспотребнадзором и медиками. И начало летней компании по отдыху детей будет зависеть от эпидемиологической ситуации в целом.

Всего на летнюю оздоровительную компанию запланировано израсходовать из регионального бюджета 848 млн рублей.

Губернатор Радаев, подводя итоги заседания отметил, что 17 муниципальных образований области имеют прирост по коронавирусу.

- Это нас обязывает нас усилить разъяснительную работу среди населения. Режим средств защиты никто не отменял. Мы должны выйти на полторы недели стабильных показаний по коронавирусу. Мы должны объяснить людям, что желания одного отменить все ограничительные меры – недостаточно, - заметил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU