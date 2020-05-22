2020-05-22T19:09:03+03:00
Общество

Детские лагеря в Саратовской области планируют открыть с 1 июля

Окончательное решение примут с учетом мнения Роспотребнадзора
Поделиться:
Сергей НаумовСергей Наумов
Изменить размер текста:

Зампред Сергей Наумов 22 мая на заседании координационного совета по противодействию коронавирусу в правительстве Саратовской области уточнил ситуацию по организации детского отдыха этим летом.

- В реестре состоит 762 оздоровительных организации, котрые могут заниматься детским отдыхом. С учетом прогноза на начало их работы с 1 июля и сокращением продолжительности смен до 14 дней, отдохнуть в лагерях летом 2020 года смогут более 60 тысяч детей, в том числе 16 тыс. из семей в сложной ситуации.

Наумов отметил, что кроме оснащения самих лагерей с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, отдельно предстоит решать вопросы доставки детей на отдых.

- В прошлое лето был непростой сезон из-за мышиной лихорадки. В этом году 11 муниципальных районов уже в зоне высокого риска по ГЛПС. Сейчас получены отрицательные анализы на мышиную лихорадку, но мы проверим все еще раз перед открытием.

Мы понимаем, что главные решения - за Роспотребнадзором и медиками. И начало летней компании по отдыху детей будет зависеть от эпидемиологической ситуации в целом.

Всего на летнюю оздоровительную компанию запланировано израсходовать из регионального бюджета 848 млн рублей.

Губернатор Радаев, подводя итоги заседания отметил, что 17 муниципальных образований области имеют прирост по коронавирусу.

- Это нас обязывает нас усилить разъяснительную работу среди населения. Режим средств защиты никто не отменял. Мы должны выйти на полторы недели стабильных показаний по коронавирусу. Мы должны объяснить людям, что желания одного отменить все ограничительные меры – недостаточно, - заметил Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детские лагеря в Саратовской области планируют открыть с 1 июля
Коронавирус в Саратове: ЕГЭ в 2020 году будут сдавать почти 10 тысяч школьников
Министр назвал проблемой приостановку работы некоторых аппаратов ИВЛ в Саратове после пожаров
В Саратове 90-летний пациент с коронавирусом выздоровел
Детские лагеря Саратовской области готовят к сезону, несмотря на коронавирус
Радаев: Саратовская область не готова даже к первому этапу снятия ограничений
Не проводят дезинфекцию после выявления зараженного коронавирусом? Рассказываем, что делать
Начинаются рейды ГИБДД по пьяным водителям
Вячеслав Володин предложил строить жилье для врачей скорой помощи в Саратове
В Саратовской области почти две недели ищут пропавшую пенсионерку
Водитель и пассажирка ВАЗа насмерть разбились под Саратовом
Власти Саратова ищут участок под строительство дома для переселенцев
Саратовской области придется возвращать 50 млн рублей по программе расселения аварийных домов
Преподаватели и студенты Поволжского института управления РАНХиГС обсудили политическое реагирование государств на угрозу распространения коронавируса
Балаковская АЭС оказывает поддержку городу Балаково и Балаковскому району по защите населения от коронавируса
В Саратове полицейские спасли на пожаре трех человек
Радаев потребовал исключить недобросовестных подрядчиков из конкурсов по расселению аварийного жилья
В рамках региональных мер поддержки бизнеса снизят налоги на СМИ
Первая дистанционная смена в онлайн-лагере ОАО «РЖД» пройдет с 1 по 19 июня
Управляющие компании не обеспечивают доступ к общедомовым коммуникациям специалистам КВС