Министр назвал проблемой приостановку работы некоторых аппаратов ИВЛ в Саратове после пожаров

22 Май 2020 2020-05-22T18:50:53+03:00

На анализе коронавирусных больных в области работают четыре томографа

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Сегодня, 22 мая, на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса выступил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

Он рассказал, что в регион ожидается поставка 170 аппаратов ИВЛ.

- Приостановка работы ИВЛ «Авента-М» после пожаров в Москве и Санкт-Петербурге — это проблема. У нас по горбольницу №2 ожидалось 50 аппаратов, 20 уже приехали, — отметил Костин.

Также на анализе коронавирусных больных в области работают четыре томографа. Еще столько же закупаются в саратовские больницы дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU