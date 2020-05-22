Министр назвал проблемой приостановку работы некоторых аппаратов ИВЛ в Саратове после пожаров
Сегодня, 22 мая, на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса выступил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
Он рассказал, что в регион ожидается поставка 170 аппаратов ИВЛ.
- Приостановка работы ИВЛ «Авента-М» после пожаров в Москве и Санкт-Петербурге — это проблема. У нас по горбольницу №2 ожидалось 50 аппаратов, 20 уже приехали, — отметил Костин.
Также на анализе коронавирусных больных в области работают четыре томографа. Еще столько же закупаются в саратовские больницы дополнительно.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU