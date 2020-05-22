Балаковская АЭС оказывает поддержку городу Балаково и Балаковскому району по защите населения от коронавируса

22 Май 2020 2020-05-22T14:50:15+03:00

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Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция», как предприятие с высокой социальной ответственностью, активно участвует в реализации мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В рамках данных мероприятий на приобретение специализированного медицинского оборудования для оснащения инфекционного госпиталя, который в соответствии с правительственными решениями развернут на базе Балаковской клинической больницы, уже перечислено 20 млн рублей.

Финансовая поддержка также оказана Саратовскому медицинскому центру ФМБА России, расположенному в Балакове и обслуживающему не только персонал атомной станции, но и других жителей города.

- Атомные предприятия на всех уровнях оказывают всю возможную помощь и поддержку в защите людей от коронавирусной инфекции на территориях своего присутствия, — подчеркнул директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов. — Только на наш муниципальный район на реализацию противовирусных мер выделено около 50 миллионов рублей. Уверен, что вместе мы справимся со всеми трудностями.

ИСТОЧНИК KP.RU