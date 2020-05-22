2020-05-22T14:49:05+03:00
Общество

Радаев потребовал исключить недобросовестных подрядчиков из конкурсов по расселению аварийного жилья

За 2020 год получить новое жилье взмаен аварийного должны почти 800 человек
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На селекторном совещании по реализации программы переселения из аварийного жилья 22 мая губернатор Радаев поручил районам области и областному центру ускоряться в реализации программы.

Саратовская область в 2020 году вышла на второй этап выполнения программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Ранее, новое жилье уже получили порядка восьмисот человек.

Губернатор отметил, что область взяла на себя обязательство завершить программу досрочно, то есть к концу следующего года, и поэтому нужно очень четко рассчитать объемы и темпы работ.

В текущем году в области предстоит расселить 28 многоквартирных домов в пяти муниципалитетах: Саратов, Балаковский, Балашовский, Вольский и Краснопартизанский районы. Новое жилье должны получить более восьмисот человек. До конца 2021 года требуется расселить свыше 8-ми тысяч человек - это затраты в 3,3 млрд рублей.

- Напомню, что в марте Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил наши заявки на финансирование не только второго, но и третьего этапов программы на общую сумму свыше семисот восьмидесяти миллионов рублей. Тридцатипроцентный авансовый платеж в областной бюджет уже перечислен. Также дополнительно выделены средства Резервного фонда российского Правительства в размере 1,2 млрд рублей, - заметил Валерий Радаев.

Он потребовал, чтобы все районы и областной центр имели стопроцентную готовность к проведению аукционов по отбору подрядчиков.

Кроме подготовки к аукционам губернатор потребовал от районов четко руководствоваться реестром недобросовестных застройщиков.

- Президент Владимир Путин предложил увеличить расходы по программе расселения аварийного жилья, чтобы нарастить темпы, дополнительно загрузить заказами строительную и смежные отрасли, и тем самым поддержать занятость. Но занятость – это не только рабочие места, но и белая зарплата, все необходимые отчисления. Значительные средства по программе должны нести отдачу в виде налоговой наполняемости бюджета и соблюдения социальных гарантий работников отрасли, - потребовал Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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