В рамках региональных мер поддержки бизнеса снизят налоги на СМИ
Министерство информации и печати Саратовской области обозначило меры поддержки СМИ и издателей на территории региона. Кроме грантов на реализацию социально значимых медиа-проектов в 2020 году, где поддержку получило 21 региональное СМИ, предпринимаются иные шаги для оказания поддержки СМИ, издательско-полиграфическому комплексу и распространителям печатной продукции.
В свое время киоски прессы, иные торговые объекты, распространяющие в розницу периодические печатные издания в отличие от иных торговых точек не были закрыты из-за режима изоляции в период пандемии.
Также зарегистрированные СМИ, официальные представительства федеральных изданий, издательства, типографии и распространители прессы не прекращали своей деятельности — 144 организациям в сфере СМИ, печати и распространения выдано 1 488 пропусков.
Уже на ближайшее заседание Саратовской областной думы по поручению губернатора вынесен вопрос о дополнительных бюджетных ассигнованиях в объеме 15 млн рублей на оказание поддержки муниципальным газетам.
В рамках третьего пакета мер по поддержке бизнеса в регионе Минэкономразвития области в перечень категорий планируется добавить ряд отраслей, в том числе все виды СМИ, включая издателей газет. Для них предлагается снизить налоговые ставки — работающим по упрощенной системе: с базой «доходы» — 2 вместо 6%, с базой «доходы минус расходы» — 7,5 вместо 15%.
ИСТОЧНИК KP.RU