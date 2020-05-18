В Саратовской области предложено хоронить погибших от коронавируса людей за счет бюджета
В Саратовской области предложено хоронить погибших от коронавируса граждан за счет бюджета.
Как сообщает оперативный штаб области, губернатор Валерий Радаев дал поручение проработать такую возможность.
- В ходе захоронения в Вольском районе специализированной организацией были допущены значительные ошибками. С учетом ситуации считаю, нужно проработать уже к завтрашнему вечеру реализацию инициативы главы региона. Такая мера будет правильной. Люди столкнулись с горем, им необходимо помочь, — подчеркнул председатель Правительства области Александр Стрелюхин.
Семьи тех граждан, у которых подтвержден коронавирус, но причиной смерти являются иные патологии, также получат компенсацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU