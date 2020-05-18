2020-05-18T21:19:58+03:00
Общество

В Саратовской области предложено хоронить погибших от коронавируса людей за счет бюджета

Валерий Радаев поручил проработать такую возможность
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области предложено хоронить погибших от коронавируса граждан за счет бюджета.

Как сообщает оперативный штаб области, губернатор Валерий Радаев дал поручение проработать такую возможность.

- В ходе захоронения в Вольском районе специализированной организацией были допущены значительные ошибками. С учетом ситуации считаю, нужно проработать уже к завтрашнему вечеру реализацию инициативы главы региона. Такая мера будет правильной. Люди столкнулись с горем, им необходимо помочь, — подчеркнул председатель Правительства области Александр Стрелюхин.

Семьи тех граждан, у которых подтвержден коронавирус, но причиной смерти являются иные патологии, также получат компенсацию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратовской области предложено хоронить погибших от коронавируса людей за счет бюджета
В Энгельсе пропали двое детей
На месте строительства онкоцентра в Саратове готов котлован
Володин рассказал, сколько средств дополнительно получит Саратовская область из федерального бюджета
Александр Стрелюхин поручил проверить предприятия, занижающие зарплату сотрудникам
Коронавирус в Саратове, новые смерти: от пневмонии умер 6-месячный ребенок
Панков: Работа социальных служб должна быть удобна и понятна жителям
Коронавирус в Саратове, последние новости на вечер 18 мая 2020: отменяются прогулки по двое и занятия физкультурой на улицах
Местные отделения «Единой России» помогут информировать жителей области о мерах поддержки семей с детьми
Валерий Радаев потребовал быстрее строить Дворец водных видов спорта в Саратове
Жительница Балакова потеряла двух детей на улице