В Саратовской области предложено хоронить погибших от коронавируса людей за счет бюджета

18 Май 2020 2020-05-18T21:19:58+03:00

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В Саратовской области предложено хоронить погибших от коронавируса граждан за счет бюджета.

Как сообщает оперативный штаб области, губернатор Валерий Радаев дал поручение проработать такую возможность.

- В ходе захоронения в Вольском районе специализированной организацией были допущены значительные ошибками. С учетом ситуации считаю, нужно проработать уже к завтрашнему вечеру реализацию инициативы главы региона. Такая мера будет правильной. Люди столкнулись с горем, им необходимо помочь, — подчеркнул председатель Правительства области Александр Стрелюхин.

Семьи тех граждан, у которых подтвержден коронавирус, но причиной смерти являются иные патологии, также получат компенсацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU