Глава СК РФ дал поручения по поводу обрушения дома в Энгельсе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Саратовской области доложить о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения лестницы в жилом доме в Саратовской области.
Кроме этого глава СК РФ также поручил главам СУ СКР Москвы, Московской области и Тамбовской области доложить о проводимых доследственных проверках о нарушении прав граждан.
- Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить все доводы, озвученные в СМИ по указанным происшествиям, а также доложить о ходе проведения доследственных проверок и расследования уголовного дела, — сообщает Следственный комитет.
Напомним, лестничные пролеты рухнули в доме №35 в Летном городке в Энгельсе. Пострадала одна женщина, ее госпитализировали, остальных жильцов эвакуировали.
Дом признали аварийным в 2018 году, до 24 августа нужно было сделать необходимые работы, в том числе отремонтировать кирпичную кладку стен в местах повреждений. Однако здание обвалилось раньше.
Следователи уже возбудили дело по статье: «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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ИСТОЧНИК KP.RU