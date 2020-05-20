2020-05-20T23:00:09+03:00
Общество

Глава СК РФ дал поручения по поводу обрушения дома в Энгельсе

Руководству областного СК поручено доложить о ходе расследования уголовного дела
Ольга Симонова
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству СУ СК по Саратовской области доложить о ходе расследования уголовного дела по факту обрушения лестницы в жилом доме в Саратовской области.

Кроме этого глава СК РФ также поручил главам СУ СКР Москвы, Московской области и Тамбовской области доложить о проводимых доследственных проверках о нарушении прав граждан.

- Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить все доводы, озвученные в СМИ по указанным происшествиям, а также доложить о ходе проведения доследственных проверок и расследования уголовного дела, — сообщает Следственный комитет.

Напомним, лестничные пролеты рухнули в доме №35 в Летном городке в Энгельсе. Пострадала одна женщина, ее госпитализировали, остальных жильцов эвакуировали.

Дом признали аварийным в 2018 году, до 24 августа нужно было сделать необходимые работы, в том числе отремонтировать кирпичную кладку стен в местах повреждений. Однако здание обвалилось раньше.

Следователи уже возбудили дело по статье: «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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