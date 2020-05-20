Возбуждено уголовное дело об обрушении дома в Энгельсе

20 Май 2020 2020-05-20T17:06:15+03:00

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В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Летном городке Энгельса.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье: «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Напомним, утром 20 мая обрушились два лестничных пролета в четырехэтажном доме №35 Летного городка. 36-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована. Остальных жильцов эвакуировали и временно разместили в школе №15.

Следователи СУ СКР опрашивают жильцов дома, представителей УК «Летка», сотрудников администрации. Была запрошена документация на строение, акты о признании его аварийным. Будет назначена судебная экспертиза.

- Следственным органом будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) лиц, в чьи полномочия входило расселение жильцов данного дома, а также контроль за его техническим состоянием и безопасностью проживания в людей, — отметили в СУ СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU