Возбуждено уголовное дело об обрушении дома в Энгельсе
В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Летном городке Энгельса.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено по статье: «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Напомним, утром 20 мая обрушились два лестничных пролета в четырехэтажном доме №35 Летного городка. 36-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована. Остальных жильцов эвакуировали и временно разместили в школе №15.
Следователи СУ СКР опрашивают жильцов дома, представителей УК «Летка», сотрудников администрации. Была запрошена документация на строение, акты о признании его аварийным. Будет назначена судебная экспертиза.
- Следственным органом будет дана юридическая оценка действиям (бездействию) лиц, в чьи полномочия входило расселение жильцов данного дома, а также контроль за его техническим состоянием и безопасностью проживания в людей, — отметили в СУ СКР.
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ИСТОЧНИК KP.RU