Роспотребнадзор: масочный режим в Саратове введен из-за недисциплинированных граждан

30 Апр 2020 2020-04-30T13:44:36+03:00

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Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева пояснила, зачем нужно носить маски на улицах.

- Решение о повсеместном ношении масок принято правительством области. Это сделано в целях дисциплинарной нагрузки граждан, которые манкируют данной мерой предосторожности, — пояснила она.

Надежда Матвеева заявила, что многие граждане не только игнорируют режим самоизоляции и позволяют себе гулять по улицам, несмотря на введенные ограничения. Но и входя в места скопления людей, например, в магазины, не надевают маску. Вот из-за таких граждан в том числе введен повсеместный масочный режим.

Также она напомнила правила ношения масок. Одноразовые следуем менять через 2-3 часа и впоследствии утилизировать. На сообщения граждан в соцсетях, что они намерены носить одну и ту же маску все время, свою позицию высказал первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

- Это элемент ответственного подхода к себе и окружающим, — заявил он.

Надежда Матвеева напомнила, что вовсе не обязательно покупать много медицинских одноразовых масок. Вполне бюджетным вариантом являются самодельные тканевые и марлевые повязки. Из можно стирать и утюжить, после этого они снова пригодны к использованию.

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ИСТОЧНИК KP.RU