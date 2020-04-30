2020-04-30T13:44:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: масочный режим в Саратове введен из-за недисциплинированных граждан

Ряд граждан игнорирует необходимость ношения масок даже в местах скопления людей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Жители Саратова обязаны носить маски и на улицеЖители Саратова обязаны носить маски и на улицеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева пояснила, зачем нужно носить маски на улицах.

- Решение о повсеместном ношении масок принято правительством области. Это сделано в целях дисциплинарной нагрузки граждан, которые манкируют данной мерой предосторожности, — пояснила она.

Надежда Матвеева заявила, что многие граждане не только игнорируют режим самоизоляции и позволяют себе гулять по улицам, несмотря на введенные ограничения. Но и входя в места скопления людей, например, в магазины, не надевают маску. Вот из-за таких граждан в том числе введен повсеместный масочный режим.

Также она напомнила правила ношения масок. Одноразовые следуем менять через 2-3 часа и впоследствии утилизировать. На сообщения граждан в соцсетях, что они намерены носить одну и ту же маску все время, свою позицию высказал первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

- Это элемент ответственного подхода к себе и окружающим, — заявил он.

Надежда Матвеева напомнила, что вовсе не обязательно покупать много медицинских одноразовых масок. Вполне бюджетным вариантом являются самодельные тканевые и марлевые повязки. Из можно стирать и утюжить, после этого они снова пригодны к использованию.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове продезинфицировали 282 дома
В Саратовской области снизились цены на дизтопливо
Николая Панков потребовал сделать график ремонта тротуаров на улице Киселева
Под Балашовом двое мужчин до смерти забили приятеля табуретом
Росгвардейцы спасли из горящего дома на Мичурина домашних животных
Сегодня Алексей Зелепукин проведет прямую линию
Отменена закупка дорогих масок по 425 рублей за штуку
Некачественные дороги Энгельса подрядчики будут переделывать за свой счет
Карантин из-за коронавируса в Саратовской области: губернатор не смог дозвониться в изолированный Балтай
На «Стрелке» в Саратове два человека пострадали в ДТП
За кредит в 300 тыс. рублей житель Вольска перевел мошенникам почти половину от этой суммы
Федеральная сеть шиномонтажных мастерских «5 колесо» заявила о бесплатном обслуживании машин скорой помощи, МЧС, полиции, Росгвардии и коммунальных служб
«Комсомольская правда» проводит тест по истории бронетехники
Роспотребнадзор: масочный режим в Саратове введен из-за недисциплинированных граждан
Представители Саратовской области приняли участие в Московском международном салоне образования, посвященном обучению финансовой грамотности
В центре Саратова горит квартира
1 мая смотрите в Wink прямую трансляцию большого концерта группы «Звери»
На брифинге в Саратове не подтвердили смерть еще двух пациентов от коронавируса
«ДОМ. МАГИСТРАТУРА. ВОЗМОЖНОСТИ»: серия вебинаров от преподавателей Поволжского института управления РАНХиГС
Валерий Радаев о состоянии населения в период самоизоляции: Оно устало
Жители Энгельса хуже саратовцев соблюдают самоизоляцию
Александр Стрелюхин: Стоит задача не допустить роста цен на хлеб
Своих безработных по тысяче в день: Александр Стрелюхин потребовал выбросить из планов тему нехватки иностранных рабочих