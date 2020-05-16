Исаев предложил саратовцам не обращаться по каждой проблеме к Володину

16 Май 2020 2020-05-16T18:51:32+03:00

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Мэр Саратова Михаил Исаев встретился с общественным советом микрорайона «Звезда». Информация об этом появилась на странице главы города в Instagram.

Напомним, ранее местные жители жаловались на некачественное строительство детского сада.

- Не понимаю привычки некоторых местных жителей манипулировать бесконечными обращениями по поводу и без к первым лицам государства, в частности, к спикеру Госдумы Вячеславу Викторовичу Володину. Безусловно, в городе есть вопросы, которые мы не можем решить без помощи федерального центра, но есть темы, которые мы в состоянии закрывать на местном уровне, — написал Исаев.

Глава города отметил, что дефекты выявили еще в апреле, строительные материалы заказали. Однако подрядчик не может приступить к работе, пока не улучшится погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU