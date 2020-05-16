«Садик отработал чуть больше месяца, но уже начал сыпаться»: жители «Звезды» жалуются на плохое строительство детсада
Жители микрорайона «Звезда» в Кировском районе Саратова пожаловались на плохое качество строительства детского сада «Звездочка».
Фото из Instagram-аккаунта микрорайона «Звезда»
В Instagram-аккаунте микрорайона местные жители написали, что должностные лица приняли недоделанный объект с сомнительным качеством.
Фото из Instagram-аккаунта микрорайона «Звезда»
- Садик отработал чуть больше месяца, но уже начал сыпаться и трещать по швам. Обнаружилось, что многое и вовсе не доделано, — написали жители «Звезды» и приложили фото.
В посте также описывается, что жители несколько лет пытаются привлечь к ответственности застройщика, построившего микрорайон, «теперь придется бороться с еще одним для того, чтобы доделал, что обещал, переделал, где разваливается, и убрал за собой там, где нагадил».
Фото из Instagram-аккаунта микрорайона «Звезда»
Горожане упоминают, что тот же застройщик получает множество госконтрактов, но при сдаче объектов оставляет свалки и разбитые подъезды.
Фото из Instagram-аккаунта микрорайона «Звезда»
- Мы видим наплевательское отношение, тотальное отсутствие контроля со стороны администрации и профильных министерств, — заявляют жители «Звезды».
Также они добавляют, что прокуратура не обращает внимания на их публикации, а ГУ МВД «показали, что они не готовы защищать наши права и бороться с "врагами народа"».
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ИСТОЧНИК KP.RU