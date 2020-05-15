«Ночь музеев» 2020 в Саратове пройдет в онлайн-режиме

15 Май 2020 2020-05-15T09:09:07+03:00

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В 2020 году в связи с отменой массовых мероприятий из-за распространения коронавируса в Саратове нельзя провести традиционную «Ночь музеев».

Однако сотрудники музея имени Чернышевского не отчаялись и организовали акцию в онлайн-режиме.

- Для горожан подготовлено 11 пунктов программы, которые можно увидеть не выходя из дома, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

В программу «Ночи музеев» вошел «Провинциальный салон», во время него для гостей по ту сторону монитора выступит заслуженный артист республики Коми Михаил Журков.

Также саратовцы во время «Ночи музеев» смогут познакомиться с фотоколлекцией усадьбы, которая очень редко выставляется.

Акция пройдет 16 мая с 17:00 до 23:00. Присоединиться к ней можно на сайте музея в соответствующем разделе, а также в группах социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Программа мероприятий музея

Напомним, в прошлом, 2019 году саратовцы выстраивались в очереди в музеи, чтобы приобщиться к культуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU