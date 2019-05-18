2019-05-18T20:05:19+03:00
Общество

«Ночь музеев»: Саратовцы выстраиваются в очереди

Жители города готовы стоять в очередях ради культуры [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
"Ночь музеев" в Саратове"Ночь музеев" в СаратовеФото: Ольга Муравлёва
Изменить размер текста:

Саратовцы выстраиваются в очереди, чтобы попасть в музеи.

Как сообщают корреспонденты «КП-Саратов», сегодня, в «Ночь музеев» в городе наблюдается ажиотаж. Посетители выстаивают длинные очереди, чтобы приобщиться к культуре.

Так, многометровая очередь возникла перед Радищевским музеем, где можно не только приобщиться к живописи, но принять участие в многочисленных мастер-классах, послушать музыкальную программу и побывать на балу.

Саратовцы готовы стоять в очереди ради посещения Радищевского музея.

Немало желающих оказалось сегодня посетить краеведческий музей. Там проходит квест «Основной элемент», на котором можно познакомиться с жителями разных эпох.

Дом-музей Павла Кузнецова, видимо, из-за некоторой удаленности от центральных улиц, оказался более доступен – там очереди меньше, поэтому посетители могут спокойно знакомится со «Сказкой на ночь», оформленной в восточном стиле. Посетителей ожидают восточные танцы, сладости, мастер-класс по приготовлению плова и другие развлечения.

Экспозиция в Доме-музее Павла Кузнецова Фото: Ольга Муравлёва

Экспозиция в Доме-музее Павла КузнецоваФото: Ольга Муравлёва

В музее «Россия – моя история» ожидаемый ажиотаж. Некоторые посетители не в силах выстоять очередь, хотя гостей ждет живой концерт, автограф-сессия с Артемом Чеботаревым, исторические квесты и лазертаг.

"Пожелай мне удачи в бою! Пожелай мне! Не остаться в этой траве..." Музей "Россия - моя история".

- Людей много, очень много. Не знал, что в Саратове столько людей хотят приобщиться к культуре, – поделился своими впечатлениями житель города Константин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове подросток пострадал в столкновении легковушки и грузовика
Панков: Люди готовы участвовать в проектах Володина
Взлетную полосу аэропорта «Гагарин» сдадут к 15 июня
В Балакове группа хулиганов пытала ребенка ожогами
На Саратовском ипподроме отрыли беговой сезон
Возбуждено дело о сбитом насмерть на Песчано-Уметском тракте ребенке
На Песчано-Уметском тракте Саратова – очередное ДТП
В Ивантеевке скоро начнется строительство нового спорткомплекса по проекту Володина
В Энгельсе «немец» врезался в «корейца»
Саратовская команда взяла «серебро» «Туриады»
В Марксе ВАЗ сбил 10-летнего велосипедиста
Под Марксом бушевал лесной пожар
Припаркованные авто мешают начать аварийные работы на водоводе по Миллеровской
На Сокурском тракте «семерка» насмерть сбила пенсионерку
Начата проверка смертельной аварии на Песчано-Уметском тракте
Саратов ожидает теплая суббота
Смертельное ДТП на Песчано-Уметской: За рулем авто был полицейский
Во время рейда по браконьерам в Балашове нашли утопленника