«Ночь музеев»: Саратовцы выстраиваются в очереди

СЕГОДНЯ 19:59 2019-05-18T20:05:19+03:00

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Саратовцы выстраиваются в очереди, чтобы попасть в музеи.

Как сообщают корреспонденты «КП-Саратов», сегодня, в «Ночь музеев» в городе наблюдается ажиотаж. Посетители выстаивают длинные очереди, чтобы приобщиться к культуре.

Так, многометровая очередь возникла перед Радищевским музеем, где можно не только приобщиться к живописи, но принять участие в многочисленных мастер-классах, послушать музыкальную программу и побывать на балу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/709643" frameborder="0"></iframe> Саратовцы готовы стоять в очереди ради посещения Радищевского музея.

Немало желающих оказалось сегодня посетить краеведческий музей. Там проходит квест «Основной элемент», на котором можно познакомиться с жителями разных эпох.

Дом-музей Павла Кузнецова, видимо, из-за некоторой удаленности от центральных улиц, оказался более доступен – там очереди меньше, поэтому посетители могут спокойно знакомится со «Сказкой на ночь», оформленной в восточном стиле. Посетителей ожидают восточные танцы, сладости, мастер-класс по приготовлению плова и другие развлечения.

Экспозиция в Доме-музее Павла КузнецоваФото: Ольга Муравлёва

В музее «Россия – моя история» ожидаемый ажиотаж. Некоторые посетители не в силах выстоять очередь, хотя гостей ждет живой концерт, автограф-сессия с Артемом Чеботаревым, исторические квесты и лазертаг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/709644" frameborder="0"></iframe> "Пожелай мне удачи в бою! Пожелай мне! Не остаться в этой траве..." Музей "Россия - моя история".

- Людей много, очень много. Не знал, что в Саратове столько людей хотят приобщиться к культуре, – поделился своими впечатлениями житель города Константин.

ИСТОЧНИК KP.RU