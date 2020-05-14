14 Май 2020 2020-05-14T20:34:23+03:00

У чиновников есть время до завтра

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил разобраться с отключением горячей воды в домах у горожан.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, поручение было дано вице-губернатору — председателю правительства области Александру Стрелюхину, вице-губернатору Игорю Пивоварову, зампреду правительства области Роману Бусаргину.

Об исполнении они должны отчитаться уже завтра, 15 мая, на заседании Координационного совета. И тогда же дать предложения по оргвыводам.

Напомним, с 12 мая в Саратове начались опрессовки, которые проводит «Т Плюс».

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ИСТОЧНИК KP.RU