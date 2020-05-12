Панков: Законопроект «Единой России» поможет бороться с хамством чиновников

12 Май 2020 2020-05-12T12:53:58+03:00

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Новый законопроект «Единой России» поможет бороться с хамством, заносчивостью и неуважением чиновников по отношению к гражданам. Это отметил депутат Госдумы Николай Панков в своем канале «Пара слов», приведя пример недостойного поведения чиновницы из Энгельса.

- Вот как получается, что в сложный период пандемии человек помогает в работе волонтерского центра, который доставляет продукты нуждающимся. А завтра вдруг с пренебрежением отзывается в публичном пространстве о тех, кому в силу своей работы должен помогать? Говорю о чиновнице из Энгельса и ее высказываниях в соцсетях о семьях с детьми, которые имеют право на поддержку государства. Что это за центр молодежных инициатив, который пытается дискредитировать и важные для молодых семей инициативы, и самих жителей? Думаю, это будет серьезным и болезненным поводом для разговора с местной властью.

Сегодня «Единой Россией» в Госдуму вносится законопроект о наказании чиновников за хамство, который предусматривает административную ответственность. Такие случаи еще раз подтверждают его нужность и актуальность, — пишет Панков.

Предположительно, речь идет о Лидии Прозоровой, сотруднице МБУ «Центр молодежных инициатив ЭМР», которая позволила себе негативные высказывания в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU